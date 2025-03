Ryanair, “Operativo su Bologna limitato da addizionale municipale”

Ryanair ha annunciato il suo operativo estivo 2025 per Bologna che offre 11 aeromobili, 63 rotte in totale, con un investimento di 1,1 miliardi di dollari e la previsione di trasportare nella Summer 2025 4,1 milioni di passeggeri.

Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair, ha commentato: “Purtroppo, l’addizionale municipale, ulteriormente aumentata negli aeroporti più grandi a partire dal 1 aprile 2025, continua a limitare il potenziale di Bologna e dell’Italia. L’ulteriore aumento renderà Bologna, e l’Italia nel suo complesso, meno competitivi rispetto ad altri Paesi europei, come Ungheria e Svezia, che stanno abolendo o riducendo le tasse sull’aviazione e abbassando i costi di accesso per promuovere la crescita del traffico”.

“Ryanair - prosegue il manager - rinnova l’appello al Governo di invertire la decisione di aumentare le tasse sui passeggeri nei principali aeroporti italiani nel 2025 e, invece, di abolire completamente l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, proprio come hanno già fatto le regioni di Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Abruzzo. Ciò permetterebbe agli aeroporti italiani di beneficiare di una rapida crescita del traffico, del turismo e dei posti di lavoro nei prossimi anni, poiché Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e mille 500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane”.