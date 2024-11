Ryanair: poker di destinazioni nell’operativo invernale su Perugia

Quattro destinazioni e 25 voli settimanali. Sono quelli in programma nell’operativo invernale di Ryanair sull’aeroporto di Perugia. Cagliari, Catania, Palermo e Londra le destinazioni che verranno collegate con lo scalo dell’Umbria. Dove la low cost per l’occasione festeggia anche i 3 milioni di passeggeri trasportati.

“Il raggiungimento dei 3 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair da/per l'aeroporto dell'Umbria - ha sottolineato Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria - è un traguardo significativo per il nostro scalo e per tutta la regione. Questo risultato testimonia gli ottimi rapporti instaurati con la compagnia e sottolinea la fiducia reciproca. Ringraziamo Ryanair per il continuo investimento nella nostra regione, che si conferma una destinazione strategica per il turismo e la mobilità. L’operativo invernale 2024 rafforza il ruolo del nostro aeroporto come motore di crescita e connessione per il centro Italia”.