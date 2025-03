Ryanair risponde all’Agcm: “Disattese le sentenze della Corte d’Appello”

Ryanair prende posizione in merito al pronunciamento dell’Antitrust.

“L’Agcm - si legge in una nota diffusa dalla compagnia - continua a disattendere le sentenze della Corte d’Appello di Milano, che a gennaio 2024 ha confermato che il modello di distribuzione di Ryanair avvantaggia i consumatori e non costituisce alcun abuso di posizione dominante. Questa ultima azione dell’Agcm contro Ryanair è un tentativo disperato da parte dello staff dell’Agcm di giustificare gli sforzi falliti nel creare un caso contro Ryanair, prima riguardo ai voli per la Sicilia e la Sardegna, poi riguardo agli ‘algoritmi’ e ora riguardo al modello di distribuzione pro-consumatore di Ryanair”.

Ryanair “chiede al Consiglio dell’Agcm di rendere responsabile il proprio personale delle proprie azioni e di garantire che i soldi dei contribuenti italiani non vengano sprecati in una caccia alle streghe spinta da ragioni personali” chiude la nota.