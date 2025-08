Estate rovente per l’aeroporto di Barajas. I dipendenti di Ryanair hanno indetto uno sciopero di ben 22 giorni a partire dal giorno di vacanza per eccellenza, ovvero il 15 agosto.

Le varie giornate di sciopero, come riporta preferente.com, si susseguiranno fino alla fine dell’anno, coinvolgendo anche diverse festività. Il programma di sciopero è il seguente: 15, 16 e 17 agosto; 23 e 24 agosto; 11 e 12 ottobre; 1 e 2 novembre; 30 e 31 agosto; 6 e 7 settembre; 8 e 9 novembre; 20 e 21 dicembre; 13 e 14 settembre; 27, 28 e 31 dicembre.

Sotto accusa ci sono le condizioni di lavoro dei dipendenti della compagnia che operano nell’aeroporto, in particolare per quanto riguarda i turni e la progressione economica delle retribuzioni, oltre all’utilizzo di sanzioni.

Le agitazioni potrebbero avere effetti anche sugli spostamenti al di fuori della Spagna, dal momento che l’aeroporto di Madrid rappresenta il principale hub del Paese, con collegamenti in diverse parti dell’Europa e numerosi voli diretti ad altri Continenti. Non è comunque detto che eventuali accordi nei prossimi mesi non modifichino il calendario delle proteste.