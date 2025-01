Ryanair: secondo aeromobile basato in Abruzzo dopo l’abolizione dell’addizionale municipale

Ryanair annuncia il secondo aeromobile basato sull’Aeroporto d’Abruzzo, anche in vista dell’operativo estivo, che vedrà un aumento dell’impegno del 30% con 5 nuove rotte.

Come riporta una nota, debutteranno infatti i collegamenti per Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia.

In una nota, la low cost sottolinea come la crescita e l’investimento del secondo aeromobile siano “il risultato diretto della decisione del Presidente Marsilio di ridurre i costi di accesso all’aeroporto d’Abruzzo. Costi di accesso inferiori sono fondamentali per garantire la crescita del traffico aereo low-cost e l’Abruzzo è ora la terza regione italiana, dopo Calabria e Friuli Venezia-Giulia, ad abolire la regressiva addizionale municipale”.