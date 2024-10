Ryanair: stop al sito tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre

Ryanair annuncia un temporaneo stop al sito tra pochi giorni. Sia la versione desktop sia quella mobile della piattaforma della low cost non saranno operativi dalle 19 di mercoledì 16 ottobre fino alle 3 di giovedì 17 ottobre.

La compagnia, come riporta preferente.com, precisa che lo stop è dovuto a un intervento di manutenzione indispensabile. I check in online dovranno essere effettuati entro le 19 di mercoledì 16, fermo restando la possibilità di ultimare la procedura in aeroporto con un sovrapprezzo di 60 euro, stampa delle carte d’imbarco inclusa.