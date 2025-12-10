Ryanair taglia un milione di posti in Belgio

Ryanair ha annunciato un drastico ridimensionamento delle proprie operazioni in Belgio per la stagione invernale. La compagnia low cost taglierà un milione di posti (-22%), ritirerà 5 aerei basati nel Paese e cancellerà 20 rotte da Bruxelles: 13 da Charleroi e 7 da Zaventem.

La decisione, ha spiegato il vettore guidato da Michael O’Leary, è legata al raddoppio della tassa aerea deciso dal governo belga, che dal 2027 salirà a 10 euro per passeggero in partenza, nonché alla proposta del consiglio comunale di Charleroi di introdurre un’ulteriore tassa di 3 euro per i passeggeri che decolleranno dall’aeroporto già dal prossimo anno.

Un aumento dei costi di accesso che, ricorda la compagnia, si aggiunge al +150% già scattato a luglio.