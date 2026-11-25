Sul piatto ci sono 3,6 miliardi di dollari, pari a circa 3,3 miliardi di euro. Il piano di Ryanair per lo sviluppo in Germania è pronto a partire, ma a una condizione: l’eliminazione della tassa sul trasporto aereo e la riduzione delle tariffe aeroportuali, di navigazione aerea e di sicurezza.

Il progetto, spiega Hosteltur, consentirebbe al vettore di raddoppiare il volume annuo di passeggeri in Germania, passando da 17 a 34 milioni, grazie all’impiego di 36 nuovi Boeing 737, all’apertura di 250 nuove rotte e all’ampliamento della rete a oltre 550 collegamenti. Prevede, inoltre, la creazione di nuove basi operative a Düsseldorf, Dortmund, Amburgo e Stoccarda, tra le altre città, e la realizzazione di oltre 1.000 posti di lavoro diretti entro il 2032, secondo quanto dichiarato dalla compagnia.

Michael O’Leary, ceo del gruppo, chiede al governo del cancelliere Friedrich Merz di abolire la tassa a partire dal 1° gennaio 2027. A sostegno della sua proposta, sottolinea che Ryanair ha ordinato 300 nuovi aeromobili, con consegne previste tra il 2027 e il 2034.

L’ultimatum di Ryanair arriva dopo che la Germania ha già ridotto, a luglio, la sua tassa sui biglietti aerei. La compagnia ritiene, però insufficiente questa misura, come dimostrato a ottobre con l’annuncio dell’eliminazione di 700mila posti per questo inverno e la chiusura della sua base di Berlino, con il ritiro di sette aeromobili.