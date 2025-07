Ryanair ha deciso di intensificare la lotta ai bagagli fuori misura. L’a.d. del vettore Michael O’Leary ha infatti annunciato l’intenzione di aumentare il bonus previsto per i propri dipendenti quando individuano un bagaglio troppo grande prima dell’imbarco. “Stiamo volando quasi sempre a pieno carico, circa metà dei passeggeri può portare due bagagli e l’altra metà solo uno, perché è tutto quello che entra sull’aereo” ha spiegato O’Leary all’emittente pubblica di Dublino, Rte, nel giorno in cui sono stati annunciati i risultati del primo trimestre, con un utile più che raddoppiato: da 360 a 820 milioni di euro.

L’obiettivo di O’Leary, spiega Il Messaggero, è di “eliminare il problema dei passeggeri con bagaglio in eccesso”. Di qui l’idea di aumentare il corrispettivo attuale di 1,50 euro a bagaglio (fino a un totale di 80 euro al mese) che va ai componenti dello staff per l’individuazione di valigie troppo grandi o pesanti rispetto a quanto consentito per il trasporto in cabina. “Siamo lieti di incentivare il nostro personale con una quota delle tariffe per i bagagli in eccesso, che riteniamo diminuiranno nel corso del prossimo anno o due - ha sottolineato O’Leary -. Si tratta di circa 1,50 euro a borsa e stiamo pensando di aumentarlo”.

Il sovrapprezzo per chi non rispetta le norme sui bagagli arriva fino a 75 euro.