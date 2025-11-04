Ryanair, utili in crescita grazie all’aumento delle tariffe

Utili record in estate per Ryanair. Mentre continua a portare avanti la sua personale battaglia contro le tasse aeroportuali, la low cost irlandese alza il velo sui risultati finanziari della prima parte del 2025.
Nel secondo trimestre, il vettore ha registrato profitti per 1,71 miliardi, in aumento del 20% rispetto al trimestre precedente.
Il primo semestre
Buona anche la performance complessiva del primo semestre. La compagnia aerea ha registrato un incremento dell’utile - riporta La Stampa - di 2,54 miliardi di euro, ben oltre le attese degli analisti, segnando una crescita del 42% rispetto allo stesso periodo del 2024; e un fatturato di 9,82 miliardi.
A contribuire massivamente ai risultati della low cost l’incremento del 13% tariffe, a fronte di una crescita di 3 punti percentuali dei passeggeri, che, nei primi sei mesi del 2025, hanno raggiunto quota 119 milioni.