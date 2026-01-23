Ryanair valuta il cinese C919 come alternativa a Boeing

Comac potrebbe entrare nei radar di Ryanair. Per il momento ancora nulla è stato deciso, ma il ceo della low cost Michael O’Leary ha aperto uno spiraglio all’ingresso nella flotta del costruttore cinese.

“Spero che all’inizio degli anni 2030 potremo scegliere tra tre fornitori: Boeing, Airbus o Comac, ma dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà tra il 2026 e il 2030”, ha dichiarato O’Leary, come ripreso da preferente.com.

Attualmente, tuttavia, Ryanair non riterrebbe ancora Comac adatta ai requisiti della compagnia, ma le dichiarazioni del ceo lasciano capire che in tempi non troppo lontani le cose potrebbero cambiare.

Comac ha avviato il processo di valutazione da parte dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) a Shanghai per il C919.