Ryanair vuole essere la prima compagnia a volare di nuovo sull’Ucraina

Tutto è pronto per ripartire. Non manca che il cessate il fuoco. Ryanair ha affermato che, nel momento in cui il conflitto tra Russia e Ucraina dovesse finire, potrebbe riavviare rapidamente i voli su Kiev e Leopoli.

Il ceo del vettore Michael O’Leary, come riporta travelmole.com ha affermato senza mezzi termini di voler essere la prima compagnia a tornare in Ucraina, collegando il Paese con 25 città in tutta Europa.

Secondo il manager, la low cost sarebbe in grado di ripristinare i voli in poche settimane. “Abbiamo un piano per spostare cinque dei nostri aerei in basi in tutta Europa - ha spiegato O’Leary -. Cancelleremo una rotta, ad esempio, da Stansted alle Canarie e invieremo quell’aereo a Leopoli o Kiev”.