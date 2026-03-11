Sale il costo del fuel: Air France aumenta i prezzi

Iniziano ad arrivare i ritocchi alle tariffe delle compagnie aeree dopo il rincaro dei prezzi del petrolio e dunque del carburante per gli aerei.

Air France-Klm, come riporta preferente.com ha annunciato ieri un supplemento per i voli a lungo raggio: secondo quanto riportato l’incremento sarebbe di 30 euro per un volo di andata e ritorno.

Non sarebbero invece ancora arrivate notizie sui rincari per i voli a corto raggio.

Non è da escludere che altre compagnie decidano di seguire la stessa strada, dal momento che il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa. E se da un lato molti vettori posso contare su prezzi garantiti per diversi mesi, è altrettanto vero che le garanzie non coprono mai il 100% della fornitura.