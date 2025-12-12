Salvataggio di Tap, respinto il ricorso di Ryanair

La Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso di Ryanair contro il pacchetto di aiuti da 2,55 miliardi di euro fornito dal governo portoghese a Tap Air Portugal per la sua ristrutturazione. “È stato dimostrato - si legge nella sentenza - che Tap soddisfaceva i requisiti per ricevere l’aiuto” aggiungendo che la Commissione “spiega correttamente che la decisione persegue un interesse comune ed era necessaria, appropriata e proporzionata”.

L’aiuto a Tap, riporta Preferente, è stato autorizzato il 21 dicembre 2021, quando la compagnia aerea portoghese, che già attraversava anni di instabilità, stava subendo gli effetti della pandemia. Grazie all’aiuto ricevuto Tap ha potuto interrompere la serie di perdite e tornare a una situazione normale, il che ha infine permesso al Portogallo di mettere in vendita la compagnia.