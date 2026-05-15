Sandro Pappalardo confermato alla presidenza anche di Enav

Dopo i rumors dei scorsi giorni è stato ufficializzato l’incarico di presidente dell’Enav a Sandro Pappalardo, che ricopre lo stesso incarico in Ita Airways. E nel corso del primo consiglio di amministrazione c’è stata anche la nomina di Igor De Blasio ad amministratore delegato.

Per quanto concerne la nomina di Pappalardo, il consiglio di amministrazione non avrebbe rilevato incompatibilità con i ruoli ricoperti dallo stesso sia in Ita Airways sia in Enit Spa. Il consiglio ha valutato che la suddetta carica in Enit SpA non assume rilevanza ai fini della raccomandazione 7 del Codice di corporate Governance in quanto non esecutiva e che la carica in Ita Airways SpA, sotto un profilo sostanziale, non è in grado di comprometterne l’indipendenza ai sensi dell’articolo 148 del Testo unico della finanza anche in considerazione dell’assenza di direzione e coordinamento da parte del ministero dell’Economia e delle finanze.