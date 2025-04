Sansavini, Iberia: “Nessun calo sugli Usa”

Iberia è uscita indenne, almeno fino ad ora, dal calo dei viaggi dall’Europa agli Stati Uniti registrato nelle ultime settimane a causa delle politiche di Donald Trump.

Al secondo Forum del Turismo di Madrid, il ceo della compagnia aerea, Marco Sansavini, ha dichiarato che “per il momento non vediamo alcuna debolezza della domanda” in quello che è il suo più grande mercato a lungo raggio, cioè gli Usa.

Sansavini, come riporta Preferente, ha inoltre sottolineato che il prossimo ottobre Iberia aggiungerà Orlando alla sua rete di destinazioni. La compagnia volerà da Madrid quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con il nuovo Airbus A321XLR, già utilizzato a Boston e Washington. Inoltre, quest’ultima destinazione sarà operativa tutto l’anno, cosa che finora non era mai accaduta.

Come riportato da Preferente Iberia avrà 140 voli settimanali da e per questo Paese questa stagione estiva, il 14% in più rispetto allo scorso anno, con un totale di 1,1 milioni di posti. La compagnia Iag vola direttamente a New York (2 al giorno), Chicago (1 al giorno), Miami (2 al giorno), Dallas (1 al giorno), Los Angeles (1 al giorno), San Francisco (3 frequenze a settimana), Boston (2 al giorno) e Washington (1 al giorno).