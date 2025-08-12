TTG Italia

Sarà costruito in Italia l’aereo più grande del mondo

Si chiamerà WindRunner, sarà alto come un palazzo di quattro piani, si conquisterà il titolo di aereo più grande del mondo e sarà costruito in Italia. Questo il pedegree del nuovo aeromobile realizzato da Radia, una startup americana nata nel 2016.

A guidare l’azienda nella Penisola è Giuseppe Giordo che, come riporta corriere.it, dal maggio scorso riveste le cariche di presidente e ceo di Radia per l’Europa e l’Italia; manager di esperienza, nel curriculum allinea esperienze ai vertici di aziende nazionali come Alenia North America, Alenia Aermacchi (ex Finmeccanica) o estere (Saudi Arabian military industries).

La produzione dovrebbe iniziare nel 2029 e le prime consegne sono previste per l’anno successivo. Secondo le stime, ogni anno saranno prodotti 5 aeromobili per un totale di 120 WindRunner.

L’aereo è stato progettato specificatamente per trasportare le enormi pale eoliche: sarà lungo 108 metri e avrà un’apertura alare di 820 metri, con un’autonomia di volo di 2mila chilometri.

