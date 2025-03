Sardegna verso la sospensione della tassa d’imbarco in inverno

La Sardegna pensa di sospendere l’addizionale comunale sui biglietti aerei, la cosiddetta tassa d’imbarco, nei mesi invernali. Nello scorso fine settimana, infatti, l’assessorato regionale ai trasporti ha scritto una nota a Ryanair per venire incontro almeno in parte alle richieste di taglio delle tasse in cambio di investimenti in termini di incremento di passeggeri e connessioni nello stesso periodo.

La proposta, si legge su La Nuova Sardegna, arriva dopo il recente incontro che si è svolto a Cagliari, insieme all’assessorato del Turismo, con Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, e si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento delle connessioni tra la Sardegna e il resto d’Europa. Era stato proprio il vettore irlandese a chiedere l’abolizione della cosiddetta municipal tax nei tre aeroporti dell’isola.

«L’abolizione dell’addizionale comunale nei mesi con minore affluenza di passeggeri rappresenta uno strumento strategico per incentivare le compagnie aeree a investire sulla nostra isola tutto l’anno – spiega l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca -. Abbiamo avviato questo dialogo con Ryanair, ma siamo aperti a proposte anche da parte di altre compagnie interessate a contribuire al potenziamento delle rotte da e per la regione”.