Non ci sarà solo Seattle tra le novità per l’estate del 2025 di Sas. La compagnia scandinava punterà forte sull’aeroporto di Copenhagen da dove verranno lanciati in totale 15 nuovi collegamenti, facendo dello scalo danese un vero e proprio hub per il Nord Europa.

Le nuove rotte introdotte nell'orario estivo sono Cracovia, Madrid, Budapest, Lione, Valencia, Malta, Bucarest, Milano Linate, Siviglia, Turku, Billund, Kristiansand, Harstad/Narvik e Bodø. Inoltre, ci sarà un aumento della frequenza su 15 delle rotte esistenti, comprese destinazioni chiave come Stoccolma, Oslo, Praga, Berlino e Helsinki.

“A seguito della nuova proprietà e del completamento con successo della nostra ristrutturazione – commenta il ceo Anko Van der Kerff -, Sas sta emergendo come una compagnia aerea competitiva e finanziariamente forte. Potenziando Copenaghen come hub principale ed espandendo la nostra rete, stiamo potenziando la connettività e guidando la crescita economica non solo in Danimarca ma in tutta la Scandinavia”.