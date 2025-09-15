TTG Italia

Sas aggiunge il volo su Seul al network lungo raggio

Sas aggiunge il volo su Seul al network lungo raggio

Si aggiunge anche Seul all’elenco delle destinazioni lungo raggio di Sas. Il primo volo da Copenhagen è partito nel weekend e verrà operato con quattro frequenze alla settimana, che diventeranno sei a partire da giugno del prossimo anno.

“Con l'aggiunta di Seul, Sas ora opera su 14 destinazioni a lungo raggio da Copenaghen – spiega la compagnia in una nota -, rafforzando il ruolo della capitale danese come hub intercontinentale principale della compagnia aerea. Questa mossa sottolinea l'impegno di Sas a posizionare Copenaghen come un gateway globale per il Nord Europa”.

I voli sono operati con l'Airbus A350 che offre posti per circa 300 passeggeri. Pianificati con partenze serali, i voli sono progettati per ottimizzare la connettività in tutta Europa e massimizzare il tempo utilizzabile a destinazione.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana