L’estate di Scandinavian Airlines gioca al rialzo. La compagnia aerea ha annunciato il piano voli per la prossima stagione calda, con un aumento delle frequenze su diverse rotte, anche per l’Italia.

In particolare, i voli tra Copenhagen e Venezia saliranno da 8 a 11 alla settimana. Ma saranno potenziate anche le rotte tra Stoccolma e Roma (la rotta passerà a 6 frequenze settimanali) e quelle tra Stoccolma e Milano. Aumentati anche i voli tra Oslo e Roma.

“Per l’estate 2027, il nostro obiettivo è incrementare la capacità laddove riscontriamo una chiara domanda - afferma Erik Westman, executive vice president e chief revenue officer di Sas - Per i viaggiatori, una maggiore frequenza dei voli si traduce in una maggiore flessibilità nella scelta del momento in cui viaggiare e in più opzioni per raggiungere la propria destinazione finale”.

Long haul

Ma i piani per la prossima estate riguardano anche il lungo raggio, dove gli occhi sono puntati su Nord America e Asia.

Il vettore aumenterà i collegamenti da Copenaghen verso Tokyo, Seul e Washington: le tre rotte diventeranno infatti giornaliere, così come quello per Atlanta. Il volo per Seattle, sempre da Copenaghen, salirà invece da 4 a 5 frequenze settimanali.

Sas, come riportato in una nota, “introdurrà inoltre l’Airbus A350 – aeromobile di maggiori dimensioni – sulle rotte verso Chicago e Mumbai, in sostituzione dell’Airbus A330. Mumbai sarà servita per la prima intera stagione estiva, migliorando i collegamenti tra la Scandinavia e l’India”.