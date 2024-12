Decolleranno a partire dal 1° luglio due volte alla settimana, ogni martedì e giovedì, i nuovi voli diretti operati da Sas Scandinavian Airlines da Cagliari a Copenaghen. Il Sud Sardegna entro così a far parte del network dei collegamenti della principale compagnia aerea scandinava, che diventa ora meta accessibile a tutti i viaggiatori in partenza dal Nord Europa.

“Sogaer e le sue persone supporteranno con entusiasmo le iniziative di promozione del nuovo collegamento - ha dichiarato Fabio Mereu, amministratore delegato della società di gestione dello scalo cagliaritano - con l’auspicio che i voli per Copenaghen possano avere un successo tale da proseguire nei periodi di spalla e in inverno”.

Con i nuovi voli, ha aggiunto Mereu, si apre una finestra su un mercato molto promettente, “interessante per le opportunità di scambio e di crescita sia dei flussi eminentemente turistici, che di quelli commerciali legati alla presenza sul territorio sardo di aziende e imprenditori in grado di attivare connessioni finora impensabili. Da sottolineare anche l’ampiezza del network Sas, che consentirà ai sardi di fare scalo a Copenaghen per volare verso una delle tante destinazioni intercontinentali raggiunte dal vettore”.