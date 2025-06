SAS e Vietnam Airlines siglano un accordo di codeshare

Accordo di codeshare fra Scandinavian Airlines (SAS) e Vietnam Airlines, per migliorare la comodità di viaggio e ampliare la connettività. La vendita dei biglietti è prevista per l'inizio di luglio.

L'accordo consentirà ai passeggeri di prenotare itinerari che includono tratte operate da entrambe le compagnie aeree tramite un'unica prenotazione, rendendo i viaggi tra Hanoi e Ho Chi Minh City e le capitali scandinave Copenaghen, Stoccolma e Oslo più flessibili ed efficienti.

“Siamo lieti di espandere la nostra rete in Vietnam grazie a Vietnam Airlines, un partner affidabile riconosciuto a livello internazionale per la sua sicurezza e puntualità. Questo accordo testimonia il valore dell'alleanza SkyTeam nel fornire connettività globale e vantaggi condivisi per i frequent flyer. Offre inoltre ai nostri passeggeri entusiasmanti opportunità di scoprire la vivace cultura, le bellezze naturali e l’eccezionale cucina del Vietnam”, afferma Paul Verhagen, chief commercial officer di SAS.

La collaborazione in codesharing segna un passo avanti nel collegamento di due regioni con forti legami culturali ed economici e supporta le più ampie ambizioni di incremento del turismo e dei viaggi d’affari. “Siamo lieti di collaborare con Scandinavian Airlines – dice Dang Anh Tuan, vicepresidente esecutivo di Vietnam Airlines -. Poiché entrambe le compagnie aeree sono membri dell'alleanza SkyTeam, ciò fornisce una solida base per l'implementazione di un efficace accordo di codesharing, offrendo ai passeggeri una maggiore scelta di destinazioni e maggiori vantaggi per i membri dei programmi frequent flyer di entrambe le compagnie aeree”.