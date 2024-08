Sas avrà presto un nuovo Consiglio di amministrazione guidato da Kåre Schultz. La transizione ufficiale, come riporta TravlDailyNews, dovrebbe avvenire durante l’assemblea generale straordinaria delll’11 settembre.

I nuovi principali investitori di Sas, Castlelake, Air France-Klm, Lind Invest e lo Stato danese, hanno concordato di nominare un nuovo Consiglio di amministrazione per la società riorganizzata, che sarà guidato da Kåre Schultz come presidente.

Il Consiglio di amministrazione designato sarà nominato in un’assemblea generale straordinaria l’11 settembre 2024 e l’attuale Consiglio di amministrazione di Sas, guidato da Carsten Dilling come presidente, rimarrà in carica fino ad allora.

Kåre Schultz, designato nuovo Ppresidente del Cda, ha spiegato: “Il nuovo Cda di Sas designato riunisce un gruppo di persone con una vasta esperienza e competenza nel settore dell’aviazione, nonché aziende e società scandinave. Non vedo l’ora di guidare il lavoro del Consiglio e di continuare a costruire il futuro sulla fiera eredità di Sas come compagnia aerea leader per i collegamenti da e per Danimarca, Svezia e Norvegia”.

Oltre che dal presidente Kåre Schultz , il Cda sarà formato da Joe McConnell, Jude Bricker, Henriette Fenger Ellekrog, Peter Stensgaard Mørch, Alexandre Boissy, Anders Boyer-Søgaard, Tommy Nilsson, Jens Lippestad, Kim John Christiansen.