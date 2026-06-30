Sas piazza una commessa ad Airbus per 40 widebody

Arriva il più grande ordine di aerei della storia di Sas. La compagnia scandinava, forte anche dell’investimento di Air France-Klm nell’aerolinea, ha lanciato una commessa ad Airbus per 40 widebody, sia A330-900 sia A330-300.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, in base ai prezzi di listino l’investimento ammonterebbe a 10 miliardi di dollari. “In un mondo in cui investimenti, talenti e opportunità attraversano i confini, le regioni ben collegate sono le più adatte a avere successo – commenta il ceo Anko van der Werff -. Investendo nel nostro futuro e rafforzando la nostra capacità di collegare la Scandinavia al mondo, il mondo ha bisogno di più Scandinavia”.

L'A330-900 rappresenta la maggior parte dell'operazione, con 18 ordini fissi e opzioni per altre dieci, e 12 A330-300 completano il totale.