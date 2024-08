Sas e i sindacati norvegesi dei lavoratori autonomi, NKF e SNK, hanno raggiunto un accordo sui nuovi contratti collettivi di lavoro.

Durante lo sciopero di quattro giorni, un numero limitato di voli è stato interessato principalmente in Norvegia ed entro domani Sas prevede che il traffico tornerà alle sue normali operazioni.

“Sono lieto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo. Finalmente possiamo riprendere le normali operazioni continuando il nostro importante lavoro per il futuro - ha detto Kjetil Håbjørg, chief airline services di Sas, in una nota diffusa da TravelDailyNews -. Ci scusiamo con i nostri clienti che sono stati colpiti da questo sciopero”.

“L’accordo ci permette di concentrarci sul completamento della ristrutturazione di Sas e di impostare la rotta per costruire e far crescere una compagnia aerea redditizia, in grado di offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio e una rete di livello mondiale”.

“Questa è una grande e importante vittoria per i nostri membri” ha aggiunto in una nota il leader della Federazione sindacale norvegese Joern Eggum, aggiungendo che i lavoratori hanno ottenuto concessioni sulla retribuzione e altre condizioni.