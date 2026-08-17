Sas torna in India dopo 17 anni con il Copenhagen-Mumbai

Il prossimo primo ottobre segnerà il ritorno della scandinava Sas in India dopo 17 anni. Dopo le anticipazioni della vigilia è stato ora ufficializzato il lancio del collegamento tra Copenhagen e Mumbai, che resterà attiva tutto l’anno con 5 frequenze alla settimana.

“Mentre Sas celebra 80 anni di avanguardia nei viaggi internazionali, riconnettere le nostre regioni è un momento di grande orgoglio per tutti noi e non vediamo l'ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo a partire dal 1° ottobre - sottolinea Paul Verhagen, chief commercial officer -. Questa rotta strategica rappresenta una pietra miliare straordinaria per Sas, aprendo porte semplici tra la Scandinavia e uno dei centri economici più dinamici del mondo”.

La nuova rotta, che guarda sia a clientela business sia a quella leisure, puntando anche sugli scambi culturali, verrà operata utilizzando un A330 da 266 posti.