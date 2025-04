Sas vettore più puntuale d’Europa, i dati Cirium

“La puntualità è per noi una priorità fondamentale e questo riconoscimento dimostra quanta strada abbiamo fatto”. Così Anko van der Werff, presidente e ceo di Sas, commenta il risultato dell’analisi di Cirium che incorona la compagnia aerea come la più puntuale d’Europa e la seconda nel mondo.

L’analisi, condotta sul mese di marzo, ha portato Sas ad aggiudicarsi il primo posto in Europa con una puntualità del 91,92%, ottenendo anche la medaglia d’argento a livello mondiale, subito dopo Saudia e davanti ad Aeromexico.

Un risultato particolarmente soddisfacente per il vettore in questo periodo, dal momento che, solo a marzo, Sas ha effettuato oltre 2.000 interventi di de-icing, a dimostrazione delle difficili condizioni invernali che la compagnia aerea deve affrontare in quanto vettore scandinavo. Nell’ultimo anno, inoltre, Sas ha lanciato una serie di iniziative a livello aziendale per migliorare l’efficienza operativa, con una forte attenzione alla responsabilità e alla collaborazione tra i vari dipartimenti. Sforzi che hanno posizionato il vettore tra le compagnie aeree più puntuali d’Europa, con il primo posto sia ad agosto che a ottobre 2024, e hanno portato a un piazzamento tra i primi tre in Europa per l’intero anno, nonché al nono posto a livello mondiale.