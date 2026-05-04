Saudia apre 8 destinazioni internazionali per l’estate

Otto destinazioni summer per l’estate di Saudia. La compagnia da giugno a settembre opererà voli verso Salalah nel Sultanato dell’Oman; Antalya e Bodrum nella Repubblica di Turchia; Nizza in Francia; Atene e Mykonos in Grecia; El Alamein nella Repubblica Araba d’Egitto e Malaga nel Regno di Spagna.

Saudia ha strutturato le proprie operazioni per l’estate 2026 in modo da gestire efficacemente il picco della domanda di viaggi durante la stagione dell’Hajj e il periodo festivo dell’Eid Al-Adha, con orari di volo attentamente pianificati per garantire un coordinamento efficiente su tutta la sua rete. Ciò è in linea con la strategia di crescita di Saudia volta a collegare ulteriormente il Regno alle principali destinazioni internazionali attraverso l’utilizzo ottimale della sua flotta in espansione, che attualmente conta 149 aeromobili, con 116 nuovi aeromobili che saranno consegnati nei prossimi anni.

Saudia, inoltre, continua a migliorare l’esperienza di viaggio grazie a una gamma completa di servizi, a partire dal proprio sito web e dall’applicazione mobile basati sull’intelligenza artificiale, che facilitano la pianificazione anticipata del viaggio e semplificano le procedure aeroportuali. A questi si aggiungono servizi di bordo di alta qualità.