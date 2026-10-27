Scali siciliani, Urso: “Il ministero farà il possibile per la privatizzazione”

“Il ministero farà, per quanto di competenza, tutto ciò che è possibile perché si crede in questa privatizzazione. Una grande opportunità per fare dell’aeroporto di Catania e ovviamente anche di Comiso una piattaforma aeroportuale centrale, fondamentale per lo sviluppo del nostro mezzogiorno e anche quale hub per il Mediterraneo”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy Adolfo Urso, che in riferimento alla gara per il controllo del 51% di Sac ha aggiunto: “La grande qualità dei partecipanti a questa fase di privatizzazione dimostra come il progetto sia assolutamente pertinente e giusto”.

Alla seconda fase della gara per il controllo della quota di maggioranza della società di gestione dei due scali siciliani sono stati ammessi 10 partecipanti, tra cui anche Mundy’s (Adr) e 2i Aeroporti (Sea). “Un aeroporto redditizio - ha concluso Urso - significa anche che può disporre di ancora più voli, e quindi con costi inferiori per tutti gli utenti, e con una potenzialità di sviluppo per le imprese”.