Le difficoltà che hanno caratterizzato finora la gestione dell’Aeroporto di Bologna potrebbero diventare presto un ricordo. L’obiettivo a tendere è l’estate 2025, quando vi sarà una nuova e più ordinata redistribuzione degli orari di volo. La conferma arriva tramite una lettera dell’Enac indirizzata al sindaco Matteo Lepore, all’interno della quale - riporta ilrestodelcarlino.it, - si legge come entro il 10 agosto, il Marconi deve approfondire “gli elementi utili per consentire a Enac di definire i parametri di capacità e di inviarli in tempi utile ad Assoclearance per l’assegnazione delle bande orarie per la stagione Summer 2025”.

Le verifiche per una più adeguata gestione del traffico sono già in atto anche per l’inverno. Parallelamente Enac auspica una maggiore integrazione del sistema regionale, “per una valorizzazione degli altri scali, Parma, Forlì e Rimini, alleggerendo così la pressione sullo scalo bolognese, con positive ricadute occupazionali”.