Dopo giorni difficili per l’aeroporto di Catania in seguito all’eruzione dell’Etna, questa mattina l’aeroporto ha comunicato che “a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange” è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. “Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania”, aggiunge la comunicazione.

L’annuncio mette fine a una serie di giornate complesse per i viaggiatori in partenza e soprattutto in arrivo sullo scalo siciliano. Nella prima mattinata, l’aeroporto aveva confermato le restrizioni per gli atterraggi, ma con i decolli regolari. Poche ore dopo, la svolta che ha messo fine ai disagi dei giorni scorsi.