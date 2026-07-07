Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna.
La società di gestione dello scalo comunica che, per l'intensa attività vulcanica registrata anche la scorsa notte, resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi.
La nube di cenere emessa dal vulcano continua a condizionare il traffico aereo e lo scalo, per il terzo giorno di fila, deve sospendere le attività.
Si registrano ritardi, cancellazioni e voli dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Palermo.