L'Arabia Saudita ha prorogato la chiusura dell'aeroporto internazionale di Riad, preso di mira negli ultimi giorni da attacchi da parte degli Houthi dello Yemen. La decisione è giunta ieri in tarda serata dopo l’ennesimo attacco dei ribelli, che hanno colpito il Terminal 4 causando un ulteriore morto e 11 feriti.

La chiusura dello scalo King Khalid risulta ufficialmente stabilita fino a venerdì 17 ottobre, ma in un comunicato dell'autorità generale dell'aviazione civile saudita, che ha giustificato la proroga della sospensione delle operazioni al fine di completare le procedure necessarie per verificare la sicurezza delle strutture e il loro stato di prontezza operativa, non specifica comunque la data di ripresa delle operazioni.

Diverse compagnie aeree della regione hanno immediatamente cancellato i voli da e per Riad anche oltre questa data. La compagnia di bandiera del Bahrein, Gulf Air, ha sospeso tutte le operazioni fino a sabato, mentre quelli di Etihad, fino a lunedì 19 ottobre.