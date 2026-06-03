Giugno sarà un mese caratterizzato da diversi scioperi a livello locale in molte città italiane. Le principali mobilitazioni che impattano a livello nazionale sono previste per l’11 giugno (treni) e 13 giugno (trasporto aereo in alcuni scali, tra cui Milano Linate e Cagliari).

8 giugno: trasporti locali

Mobilitazioni previste a Messina, Catania, Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Foggia.

9 giugno: servizi ferroviari su scala nazionale

Il 9 giugno si fermano per l’intero turno di lavoro in tutta Italia i lavoratori di Elior Spa, compresi gli addetti ai servizi di ristorazione e logistica a bordo treno.

10 e 11 giugno: qualche disagio nel trasporto marittimo

Il 10 giugno sciopereranno i dipendenti Sers di Ravenna, mentre l'11 giugno a fermarsi saranno i lavoratori di Blujet a Messina.

11 giugno: giorno nero per i trasporti

Per giovedì 11 giugno Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9 alle 17, del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari.

Inoltre, dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Mentre Assemblea Nazionale Pdm/pdb ha annunciato, sempre per l'11 giugno, lo sciopero nazionale, dalle 9 alle ore 17, del personale di macchina e bordo di gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia Tper Scarl.

E ancora saranno in sciopero il personale FS Security della regione Sicilia (per tutta la giornata) e il personale Amat di Palermo (dalle 11 alle 15).

12 giugno: trasporto locale

Disagi previsti a Vicenza, Napoli (trasporto ferroviario), Potenza, Latina.

13 giugno: scioperi in aeroporto

Il 13 giugno sciopera il personale della società Enav di Verona Airport, dalle 6 alle 24. Disagi previsti anche a Milano Linate, dove si ferma il personale Sky Service dalle 12 alle 16, e all’aeroporto di Cagliari, per 18 ore, con parte del gruppo Sogaerd che si ferma dalle 6 alle 24.

24 e 26 giugno: disagi a Torino

Il 24 si ferma a Torino il trasporto pubblico locale (dalle 18 alle 22), mentre il 26 si ferma il settore ferroviario, in questo caso il personale di Trenitalia nella direzione customer operations commerciale regionale del Piemonte (dalle 9 alle 17).