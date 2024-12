Si apre un mese tranquillo sul fronte dei trasporti. Il bollettino degli scioperi del Ministero dei Trasporti si presenta più scarno. Soltanto due, al momento, le agitazioni indette nel comparto, che interesseranno principalmente i servizi ferroviari e aeroportuali.

La prima data da appuntare è quella di venerdì 13 dicembre, giorno in cui è previsto uno sciopero generale di 24, che coinvolgerà tutti i comparti pubblici e privati a esclusione unicamente del trasporto aereo.

Si prevede una domenica particolarmente difficile per il trasporto aereo, invece, quella del 15 dicembre, giornata in cui incroceranno le braccia dalle 4 alle 24 ore diverse categorie addette alla gestione dei servizi aeroportuali, su scala nazionale e regionale. Si tratta della seconda e ultima agitazione attualmente in programma nei trasporti nell’ultimo mese dell’anno, prima della pausa natalizia.