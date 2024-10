Si apre un altro mese caldo per i trasporti. Il bollettino del Ministero segnala nuovi scioperi, che interesseranno sia i servizi su terra che il trasporto aereo.

Prima data da appuntare quella di mercoledì 9 ottobre, in cui la circolazione dei treni potrà essere condizionata dallo stop su scala nazionale del personale Rfi addetto alla manutenzione della rete ferroviaria.

Diverse le agitazioni nel trasporto aereo venerdì 11 ottobre. In questa data il bollettino segnala che, dalle 13 alle 17, incroceranno le braccia il personale Enav di stanza all’aeroporto di Palermo e, su scala nazionale, il personale Techno Sky.

Il 12 ottobre è previsto uno stop di 24 ore del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria; mentre il 18 potrebbe risultare difficile spostarsi con i mezzi pubblici in diverse città, a causa di un’agitazione indetta su scala nazionale da Al Cobas per il personale che opera nel comparto.

Possibili disagi negli aeroporti, infine, il 27 ottobre, giornata in cui sono in programma diverse proteste, dalle 13 alle 17. In agitazione il personale easyJet Limited, il personale dell’aeroporto di Venezia Tessera e diverse aziende di handling.