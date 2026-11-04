Mentre tutti gli occhi di viaggiatori, e non solo, sono puntati sul giorno venerdì 20 novembre, con lo sciopero generale nazionale annunciato, sul calendario di novembre è bene segnalare altre giornate di astensione dal lavoro con possibili ripercussioni per chi deve spostarsi o si occupa di turismo.

Enav comunica che venerdì 6 novembre 2026, dalle 13 alle ore 17, è prevista un’azione di sciopero a livello locale sull’aeroporto di Bari, indetta dall’organizzazione sindacale Fast Confsal AV. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente.

Per lunedì 9 novembre Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie hanno annunciato per sciopero nazionale di tutto il personale ferroviario di Italo Ntv dalle 9:01 alle 16:59. L’agitazione nasce per chiedere aumenti salariali e un rinnovo contrattuale adeguato.

A Milano potrebbero esserci ripercussioni sul traffico cittadino il giorno 13 novembre, perché il settore Al Cobas ha convocato una mobilitazione di 24 ore che interesserà il trasporto pubblico: lo sciopero dei lavoratori dell’ATM sarà da 0:00 alle 23:59. Dovrebbero essere garantite le consuete fasce di garanzia. Lo stesso giorno anche a Venezia è indetto uno sciopero di 24 ore della società ATVO.

Il 20 novembre è previsto, come già detto, uno sciopero generale: a essere interessati numerosi comparti del pubblico impiego. Per quanto riguarda i trasporti, il personale ferroviario e quello addetto al trasporto merci su rotaia si fermeranno per 23 ore, dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre. Nel trasporto pubblico locale, invece, l’astensione dal lavoro riguarderà l’intero turno di servizio del 21 novembre, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa.

Possibili disagi negli aeroporti il 22 novembre. A Milano i lavoratori della società Enav di Milano Malpensa aderiranno allo sciopero di RSA Fast, Confsal e Av per 24 ore, da 0:01 alle 23:59. Contemporaneamente è previsto anche uno sciopero dei lavoratori della sicurezza di Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo di Venezia: l’agitazione sarà di 24 ore, da 0:00 alle 23:59.