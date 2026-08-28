Nel prossimo mese di settembre, per chi viaggia, bisognerà tenere d’occhio queste quattro date, il 7, il 13, il 26 e il 30. Dopo la pausa estiva tornano infatti con l’autunno, gli scioperi, soprattutto nel settore dei trasporti.

Si comincia lunedì 7 quando dalle ore 21 scatterà l'astensione dal lavoro per 24 ore del personale ferroviario viaggiante e non, indetto dalle principali sigle sindacali. Le ripercussioni maggiori si avranno nella giornata di martedì 8 settembre, quando allo sciopero si aggiungerà anche il trasporto pubblico locale, con diverse modalità per ogni regione.

Il 13 settembre sarà invece la volta del trasporto aereo, anche se ad incrociare le braccia per 24 ore saranno i dipendenti di Adr Security degli scali di Roma Fiumicino e Ciampino. A loro si aggiungeranno per 4 ore, dalle 11 alle 15, anche gli handler di Aviation Service e il personale degli aeroporti di Firenze e Pisa.

Situazione difficile, con ritardi e cancellazioni che si potrebbe registrate anche il 30 settembre per l’astensione dal lavoro di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale Enav. La vera giornata da bollino nero sarà tuttavia quella di sabato 26 settembre quando lo stop riguarderà treni, aerei e navi.