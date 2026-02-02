Sarà il 16 febbraio la giornata più difficile sul fronte dei trasporti per quanto riguarda gli scioperi di questo mese. Nella giornata in questione, infatti, sono previsti numerosi disagi per chi viaggerà in aereo per lo sciopero di 24 ore dei dipendenti di Ita Airways indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp.

Nella stessa giornata, poi, si asterranno dal lavoro gli assistenti di volo di Vueling e il personale della società Airport Handling negli aeroporti milanesi.

Per il trasporto ferroviario il primo stop è in programma per oggi, 2 febbraio, con l’astensione dal lavoro per tutta la giornata dei dipendenti di Trenord. Inoltre dalle ore 21 del 27 febbraio torneranno in sciopero i dipendenti di bordo e di terra di Trenitalia: la fine dello stop è poi prevista per la stessa ora del giorno successivo.