Uno sciopero del trasporto aereo è previsto per domenica prossima, 13 settembre, e coinvolgerà gli aeroporti di Roma, sia Fiumicino che Ciampino, e gli scali sardi di Olbia, Cagliari e Alghero, della durata di 4 ore, oltre al personale di easyJet che invece si asterrà dal lavoro per 24 ore.

L’agitazione sindacale, secondo le stime, potrebbe mettere a rischio i viaggi di circa 50mila passeggeri tra ritardi e cancellazioni di voli nazionali e internazionali.

Come sempre, le compagnie aeree dovrebbero avvisare delle cancellazioni previste, mentre Enac mette a disposizione la lista dei voli garantiti in caso di sciopero.