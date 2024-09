Sciopero Boeing: l’azienda rilancia, ma i sindacati bocciano la proposta

Ancora impasse per la situazione di Boeing. Nel pieno dello sciopero, l’azienda ha rilanciato ulteriormente con una nuova offerta migliorativa, che prevede un aumento degli stipendi del 30% in 4 anni, con un +12% immediato a +6% ogni anno, per i prossimi 3 anni.

Come riporta lastampa.it, tuttavia la Iam (Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali) ha respinto l’offerta, dichiarando che non si terrà una nuova votazione della proposta.

Prosegue dunque lo sciopero di 33mila dipendenti di Seattle, avviato lo scorso 13 novembre.