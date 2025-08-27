Sciopero dei controllori in Grecia: possibili disagi domani

Quattro ore di sciopero per i controllori di volo in Grecia. L’agitazione è prevista per domani, giovedì 28 agosto, dalle 9.30 alle 13.30.
Durante lo sciopero, come precisa travelmole.com saranno consentiti solo i sorvoli della Regione di Atene, i voli governativi, le missioni dell’Aeronautica Militare Ellenica e i voli di emergenza o umanitari.
Intanto, Aegean e Olympic Air si sono mosse per limitare i disagi. I passeggeri in possesso di biglietti per il 28 agosto possono prenotare nuovamente per viaggiare fino al 30 settembre senza costi aggiuntivi o differenze tariffarie. I viaggiatori possono anche annullare le loro prenotazioni in cambio di un buono per un utilizzo futuro.