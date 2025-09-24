Sciopero dei dipendenti Klm oggi, quasi 200 voli cancellati

Terzo sciopero in pochi giorni in casa di Klm e la compagnia è costretta a cancellare nuovamente una raffica di voli. Dopo lo stop dello scorso mercoledì e quello del 10 settembre, oggi i dipendenti si fermano per sei ore dalle 6 alle 12 in seguito alla disputa con i sindacati CNV e FNV da parte della compagnia aerea olandese riguardo alla contrattazione collettiva.

Nella fascia oraria coinvolta Klm ha cancellato 119 voli, in prevalenza sulle rotte europee; a questi vanno però aggiunti altri 70 collegamenti tolti dallo schedule nelle ore successive. Al momento non si sa se i sindacati proseguiranno con la proteste con altri scioperi.