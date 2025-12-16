E’ destinato a creare non pochi disagi ai passeggeri lo sciopero di 4 ore dalle 13 e 17 del17 dicembre che coinvolgerà alcune aziende del comparto. Nel dettaglio si fermeranno i dipendenti di Ita Airways e Vueling, il personale di terra di Air France e Klm, il personale delle aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani e quello di Enav Acc Roma.

I voli garantiti

Sul sito dell’Enac è stato pubblicato l’elenco dei voli garantiti durante le ore di sciopero. Tra questi figurano tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero e seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera: Lampedusa-Catania, Firenze-Catania, Torino-Catania, Venezia-Catania, Pisa-Palermo e Cagliari-Bologna. Inoltre dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero e saranno garantiti tutti i voli intercontinentali in partenza e in arrivo.

Le cancellazioni di Ita

Sul portale di Ita Airways è invece disponibile l’elenco del voli (72 in tutto tra internazionali e domestici) cancellati preventivamente a questo link. “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 17 dicembre - specifica la nota della compagnia -, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 24 dicembre 2025 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggi presso cui hanno acquistato il biglietto”.