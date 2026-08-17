TTG Italia

Sciopero easyJet in Francia: centinaia di voli cancellati

Sciopero easyJet in Francia: centinaia di voli cancellati

Lo sciopero in corso in Francia del personale di cabina easyJet sta creando non pochi problemi ai voli nel Paese. Da sottolineare che i collegamenti operati da voli basati in altri Paesi non sono interessati.

Come sottolinea preferente.com, lo sciopero è stato indetto in due delle giornate più trafficate dell’anno, a causa di un contenzioso su un aumento salariale.

Secondo le informazioni attuali, le rotte nazionali di easyJet in Francia sono state completamente paralizzate. Il tasso di partecipazione allo sciopero è stato stimato sabato al 68%.

Da sottolineare che dopo Air France easyJet è il principale operatore del trasporto aereo in Francia.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana