Lo sciopero nazionale del comparto aereo di 4 ore previsto per venerdì 10 aprile ha costretto Ita Airways a cancellare circa il 27% del proprio operativo previsto per quel giorno.

A proclamare l’agitazione sono stati i sindacati Uilt, Uil, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av, i cui iscritti si asterranno dal lavoro dalle 13 alle 17. La compagnia aerea invita quindi tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 10 aprile a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, consultando la sezione ‘Stato del volo’ sul sito ita-airways.com. In alternativa si può contattare l’agenzia di viaggi in cui è stato acquistato il biglietto.

In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo i passeggeri, spiega la nota della compagnia, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 17 aprile 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggi in cui hanno acquistato il biglietto.

Tra i voli cancellati quelli da Roma Fiumicino alla volta di Madrid, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Nizza, Francoforte, Amburgo, Ginevra, Zurigo e Atene. Qui la lista completa dei voli cancellati.

Lo sciopero riguarderà in particolare gli scali di Milano, Roma e Napoli. Su Facebook, Uiltrasporti Nazionale fa sapere che “dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire”.