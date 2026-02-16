È stato spostato al 26 febbraio prossimo lo sciopero di 24 ore nel settore del trasporto aereo inizialmente previsto per oggi. La decisione è stata presa dalle sigle sindacali dopo la precettazione decisa dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini per evitare la concomitanza dello stop con i Giochi olimpici di Milano Cortina.

Piloti, assistenti di volo e personale di terra di Ita Airways, Vueling e easyJet si fermeranno per l’intera giornata per il mancato adeguamento dell’organico e del servizio a fronte di un aumento dei volumi di viaggio ormai tornati – anche a fronte dei Giochi di Milano Cortina 2026 – ai livelli pre-pandemici. L’astensione dal lavoro è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo, Anpac e Anp.

Spostamento al 7 marzo invece per lo sciopero di 8 ore del personale dell’Enav.