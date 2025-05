Sea Prime presenta numeri in crescita nei primi mesi del 2025. Dopo aver chiuso il 2024 con circa 34.400 movimenti, in crescita rispetto ai 33.900 dell’anno precedente, cresce anche l’inizio del 2025, in particolare con Linate Prime, che ad aprile ha registrato un incremento del 4,3%, trainata dai visitatori arrivati a Milano durante la Milano Design Week, quando, grazie ai numerosi eventi diffusi organizzati in città, sono stati registrati 858 movimenti di aviazione d’affari tra Linate e Malpensa Prime, con una media giornaliera di 123 e picchi di 152 movimenti.

La visione di Sea Prime rimane orientata verso la crescita sostenibile, l’innovazione e il miglioramento della qualità del servizio, in vista dei grandi appuntamenti del 2026 a Milano. Proseguono infatti i lavori per l’ampliamento del Terminal di Linate Prime e delle aree di parcheggio; l’intervento prevede un’estensione di circa 2.000 mq della superficie , che si aggiungono agli attuali 600 metri quadrati dedicati ai passeggeri, con l’obiettivo di migliorare la customer experience, ampliare gli spazi lounge e offrire servizi sempre più efficienti. Il progetto, che adotta un approccio orientato alla rigenerazione delle infrastrutture esistenti, pone al centro il comfort, la qualità e la funzionalità.

“Sea Prime è al fianco dei propri clienti offrendo soluzioni su misura e infrastrutture dedicate, per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore - dice Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -. I numeri registrati confermano l’importante ruolo di Milano Prime all'interno del sistema aeroportuale milanese quale porta d'accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi della città ”.