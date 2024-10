Sono circa 27mila i movimenti gestiti da Sea Prime nei primi nove mesi dell’anno, un dato che si mantiene sui livelli del 2023. Il gestore di business& general aviation segnala come sia cresciuto in particolare il traffico da e verso le destinazioni del Nord America, a più 4% rispetto al 2023, grazie soprattutto al richiamo di eventi come la Milan Fashion Week e il Gran Premio di Formula 1.

Ora lo sguardo del player è puntato sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un’occasione per Sea Prime per concentrarsi sui progetti infrastrutturali. Al centro degli investimenti c’è Linate Prime, con l’espansione di 10mila mq del piazzale, progettato per aumentare le aree di parcheggio aeromobili. Espansione in vista anche per il Terminal di Linate Prime, che aumenterà la sua superficie di circa 2.400 mq. Questo progetto si fonda su una rigenerazione di infrastrutture esistenti, aggiungendo nuove lounge e aree di servizio ai passeggeri, per migliorare l’esperienza dei clienti.

Obiettivo elevare la qualità dei servizi

“Vogliamo cogliere l’opportunità rappresentata dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 - sottolinea Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -. L’espansione di Linate Prime sottolinea il nostro impegno a fornire ai nostri clienti un terminal con elevati standard di servizio e sostenibilità”.

Sostenibilità al centro della trasformazione del Terminal di Linate Prime, dal momento che le strutture esistenti saranno riutilizzate e saranno adottate tecnologie avanzate con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica. Il sistema di copertura sarà dotato di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile, mentre i nuovi sistemi di riscaldamento e condizionamento ridurranno significativamente il consumo energetico e minimizzeranno l’impatto ambientale garantendo una qualità ottimale dell’aria e ottimizzando il consumo energetico.